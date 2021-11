Canvia el sistema per renovar demanda si perceps un subsidi d'atur

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha anunciat per les xarxes socials un. Durant la pandèmia la renovació de la demanda d'ocupació era automàtica, però ara ja no ho és.El SEPE recomana que elses posin en contacte amb el servei d'atur autonòmic -en el cas català, el Servei d'Ocupació de Catalunya-, per tramitar la renovació de la demanda i poder continuant percebent l'ajuda.L'avís del SEPE és important perquè la noimplica la pèrdua de la prestació. En el cas dels treballadors afectats per un ERTO no és necessari acudir a les oficines per renovar la demanda, però el servei estatal avisa que "sí que és recomanable".​​

