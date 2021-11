Que el teu equip perdi et fa augmentar el risc de patir un infart

Un estudi presentat aldut a terme per l'Hospital Universitari Puerta del Mar de Cadis, ha evidenciat que es produeixen menys esdeveniments cardiovasculars -infarts i angines de pit- en pacients d'alt risc quan el Cadis Club de Futbol guanya i més quan els resultats del partit són negatius.L'estrès físic i emocional s'ha correlacionat en nombroses ocasions amb la incidència d'arítmies i síndrome coronària aguda, per la qual cosa alguns estudis internacionals ja apuntaven a laper aquests motius dels aficionats més fervorosos. Aquesta és la primera anàlisi que demostra la hipòtesi a l'Estat. L'estrès és una resposta natural de l'organisme davant de situacions de tensió, por i perill, i és necessari per poder-les afrontar adequadament."Forma part de la vida de tothom, però si aquesta resposta és excessiva, bé en durada o en intensitat,com el cardiovascular, i generar més problemes que solucions, com ara cardiopatia isquèmica, ansietat o depressió, entre d'altres”, apunta el doctor Juan Enrique Puche, primer signant de l'estudi.Com a exemple, explica que “s'ha publicat que alguns esdeveniments poden augmentar el nombre de visites a urgències per dolor toràcic, com són, i segurament les caigudes de WhatsApp i les finals de programes televisius tipus realities".Per a l'anàlisi, es van recollir les visites a urgències per dolor toràcic i els ingressos per síndrome coronària aguda en funció del. En aquest període d'estudi van acudir a urgències per aquest motiu més de 10.000 persones, més de 2.000 de les quals van ingressar per infart o angina de pit.L'estudi mostra que els ingressos per cardiopatia isquèmicamentre que assoleixen el mínim quan l'equip guanya fora de casa. També hi ha algunes diferències entre l'era preCovid i la pandèmia, sense públic a les grades. Amb els estadis tancats, va augmentar el nombre d'atencions a urgències els dies en què, mentre el mínim era quan guanyava de local.

