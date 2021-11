El català als mitjans: entre la tossuderia de l'estàndard i la riquesa abandonada dels dialectes

Meua, espill, corder, iaia. Aquestes quatre paraules són tan correctes com "meva", "mirall", "xai" o "àvia", però és bastant improbable que les veiem escrites en un mitjà de comunicació d'àmbit generalista. Si elja està tocat a bona part dels sectors, tal com hem radiografiat en l'especial de NacióDigital , la sevaté encara més dificultats per treure el cap.És cert que, segons l'Idescat, gairebé eles concentra a la demarcació dei, per tant, parla elA més, si s'hi sumen els gairebé 770.000 habitants gironins i tots els ciutadans del Camp de Tarragona, el total de població que utilitza aquest dialecte és encara més alt. Tot i que eles parla dedel país, des del, el despoblament d'aquestes zones afecta també a la quantitat de parlants que rep el dialecte. Així, que les Terres de l'Ebre siguin el territori de tot el domini lingüístic on el català es conserva més -segons l'InformeCat 2021 de Plataforma per la Llengua- no és suficient per donar visibilitat a la seva parla.

Ahir dilluns al TN-Migdia de @tv3cat, la reportera narra un fet esdevingut a Barcelona. En la narració d'un minut ens diu «En una plaça d’aquí "detràs"» i «Els vianants s’han "assustat".» No em sé imaginar aquest nivell (d'anglès) a la BBC. — Víctor Alexandre (@valex_cat) August 17, 2021

Aquestrepercuteix també en la quantitat dei, per tant, lestenenmolt elevades dedel català. Aquest fet justifica que, si s'analitza la plantilla d'informatius degairebé tots els redactors són del, que s'ha convertit en el "" que, a més dels mitjans escrits, domina els audiovisuals. És el que s'ensenya a l'escola i se sent als mitjans de comunicació encara que es visqui en un petit municipi de les comarques de Ponent.La realitat és, però, queperò aquestes no estanen la societat. Per això quan la Fàtima Llambrich, periodista de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), fa un directe a TV3 i diu "en una plaça d’aquí detràs" hi ha qui es posa les mans al cap i ho critica. Les xarxes s'encenen i els debat entre els defensors de l'estàndard i els dels dialectes fan fortuna. " Deixeu-me parlar com soc ", va escriure la periodista montsianenca Clara Tena en aquest diari la mateixa setmana per reivindicar el parlar ebrenc que comparteix amb Llambrich.

quan la paraula que hi ha davant l’article acaba en vocal, lo natural és enllaçar, dir “lo” em vindria forçat. — Fàtima Llambrich (@fatimallambrich) October 26, 2021

que l'any 2021, i tenint en compte la crítica situació del català, s'assenyali amb el dit aquells qui el parlen habitualment, de forma gens forçada i "sempre dins del normatiu", tal com defensa Llambrich. Hi ha parlants del català central que corregeixen una parlant del català ebrenc perquè "queda estrany" que en faci un ús més o menys intensiu.Preguntada per com vadialectal a TV3, "la televisió de tots", la de l'Ametlla de Mar explica aque va ser una. "Ningú em va obligar a dir 'aquesta', però ningú tampoc em va dir que no podia dir 'esta'", explica, mentrePer aquest motiu, Llambrich accepta que, quan allò que ella ha escrit ho ha de llegir una altra persona, ho escriu amb català central perquè "tampoc puc canviar el parlar d'un altre".Des delsrecomanen i demanen als reporters quelaper mantenir-la. Així ho afirma a aquest diari el cap d'Assessorament Lingüístic de la corporació,, que considera que "". Només hi ha unaque els periodistes han de tenir en compte: s'ha d'utilitzar ladel seu dialecte.

"Crec que a poc a poc anem guanyant terreny"

La situació a la tele i a la ràdio ha millorat respecte fa vint anys, això no es pot amagar. El problema el trobem quan ens fixem en la, és a dir, elsen paper i elscom el 324."", afirma Rusinés. Per què? "Fins ara no ens ha donat problema". Per entendre-ho bé, les notícies s'escriuen en varietat central al portal d'informació públic de Catalunya, el 324, perquè ningú s'hi ha oposat. El lingüista apunta, però, que "sempre es poden fer canvis".Tot i que tradicionalment molts dels correctors del diaripertanyen al dialecte occidental, concretament al tortosí, la majoria dels redactors del diari pertanyen al dialecte central, bàsicament al barceloní. Així ho detalla, cap de llengua de l'Ara, a, que reconeix que el públic majoritari del rotatiu és també de la varietat central.A l'Ara també veuen "" que s'escriguin articles en una varietat. Dues raons: la "", de terminacions verbals i altres, i "la" del vocabulari emprat. Tot i això, Domènech explica que no veurien un problema que en una mateixa pàgina hi hagués titulars escrits en varietats dialectals diferents sempre que el diari "arribés uniformement a tot el país i s'optés per reflectir-ho amb les peces i a les pàgines".La teoria, però, té poca viabilitat pràctica. El cap de llengua veuque dins d'una mateixa edició hi hagi. Per a Domènech és "" a l'edicióperquè permet "separar seccions i edicions i es podrien marcar més les diferències dialectals". El resultat seria, però, cridaner. S'haurien deperquè cada lector se sentís identificat en uns temes o altres."Parlo occidental i no crec que tingui menys oportunitats per entrar en un mitjà de comunicació". Ho diu aLluna Fabregat, estudiant de periodisme a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Les futures generacions de periodistes veuen ambla cada cop mésdeals. I és que fa una dècada aquesta presència era molt escassa, però creuen que "[els dialectals]Fabregat és filla de pares ebrencs, de la Terra Alta, però ha viscut sempre a Tarragona. Tot i això, sempre ha, unque, per a ella, és "". Per ara, l'estudiant no ha tingut problemes, ni a les pràctiques ni a la universitat, però reconeix que. Té clar que a la premsa escrita "costa més" veure-hi dialectes perquè els periodistes "tot i parlar-los, no ho reflecteixen al paper".". AixíFabregat que els mitjans -sobretot els diaris- "" ladelsa les seves pàgines per unificar el seu estil als textos escrits. I és que l'estudiant considera que la idea que els dialectes que no són centrals no són correctes és un error i s'ha de canviar. Tot i les crítiques per la mancança de dialectes als mitjans, Fabregat afirma tenir "​​