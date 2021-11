Volen limitar el total de visitants diaris al Congost de Mont-rebei

La Comissió de Seguiment del, reunida aquest dimarts a la Diputació de Lleida, ha acordat la proposta dea l'embassament de Canelles iregulats perde l'espai. Les propostes s'incorporaran al document que realitza Prames, l'empresa adjudicatària dels treballs de redacció del futur Pla d'Usos, per establir una estratègia d'actuació i gestió integral de l'entorn de l'embassament i el congost.Les propostes impliquen regular els aparcaments de Corçà i la Pertusa i crear-ne un de nou a Sant Esteve de la Sarga limitant a 500 el màxim de vehicles permesos entre els tres. També es volA banda de limitar la capacitat dels tres aparcaments, el sistema coordinat de gestió haque elsa lesi les carreteres.El president de la Diputació de, ha assegurat que el document final que resulti de les deliberacions amb els municipis implicats busca l'i, alhora,amb l'entorn. Per aquestes raons, és important que els municipis de Lleida i la Franja puguin delimitar un sistema de coordinació que passi tant per acordar uncom de l'de vehicles. En aquest sentit, ha anunciat que abans que acabi l'any es farà una nova reunió entre els municipis per, entre d'altres coses, estudiar el nombre de persones que poden accedir a través de la làmina d'aigua i com es gestionarà pels ajuntaments aquest flux de persones.El president de la Diputació, ha recordat que les dues diputacions estan complint la seva funció com a mitjancers i facilitadors de l'espai, però que han de ser elsels que finalment arribin a un acord en el qual tots se sentin beneficiats en favor de la

