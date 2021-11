La causa de la unitat perduda de l'antifranquisme

Del president Jordi Pujol aDel president. Parlar de memòria històrica aplega totes les sensibilitats ideològiques que es reclamen democràtiques. És el que han fet aquest dimarts el periodistai l'historiador i expolítica través d'un exercici original. Cadascú ha presentat el llibre de l'altre, els Noms d'una vida de l'exalcalde de Girona, i lade Batista, editats tots dos per Pagès, dins la col·lecció Argent viu, que dirigeixSón dues memòries que presenten molts punts en comú. Nadal aplega en els Noms d'una vida els perfils de personalitats que ha conegut i que l'han empeltat. Batista mostra a la seva Memòria les pàgines viscudes de molts protagonistes/víctimes de lanodrides de la informació que transmeten lesde la Brigada Política Social franquista que Batista va ser el primer periodista a investigar a fons.Algunes personalitats conviuen en tots dos llibres. És el cas de, recordat en l'acte. Jove dirigent estudiantil els anys seixanta i setanta, seria directiu financer i vicepresident de la SEPI ambde ministre d'Indústria. Però abans, "va passar" per, on, detingut per la policia franquista, va ser sotmès a tortures salvatges. Va ser a ell a qui un policia li va etzibar: "Però tu qui et penses que ets,?", en referència alnombroses vegades sense delatar mai ningú. Un dia, com ha recordat Nadal, Batista va reunir Núñez i Dagà, un comunista i un liberal que es van abraçar recordant que van ser companys de lluita contra el mateix botxí.Nadal s'ha referit a laque només ho va ser, ha dit, en els anys de la lluita dura contra la. Batista ha expressat la seva convicció en què la societat catalana està formada per tots els que viuen a Catalunya, i ha invocat els valors unitaris dels anys de la lluita contra la dictadura. Nadal ha definit l'obra de Batista com ai ha reconegut que la seva lectura l'ha emocionat fins al plor.Tots dos llibres estan també units per la petjada dels. En el cas de Nadal, és a l'inici. En el llibre de Batista, a la cloenda. Hi ha, en tots dos casos, una forta empremta religiosa en els progenitors d'un i altre, d'uni social. Els reuneix sobretot, però, la vindicació de la memòria com a gran estri de cohesió, de record d'allò que és essencial, com en l'abraçada entre Dagà i Núñez. Per això en l'acte s'han pogut veure algunes escenes poc habituals, com els expresidents Montilla i Pujol -que no ha volgut seure en primera fila- parlant en actitud propera, o l'exdirigent de laDavid Fernández abraçant-se amb Joaquim Nadal. Reminiscències de la unitat perduda.

