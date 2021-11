Les majors fortunes de Catalunya, segons la llista «Forbes»

La revistaha publicat aquest dimarts les 100 persones de l'estat espanyol amb el patrimoni econòmic més important. No hi ha cap sorpresa:, fundador d'Inditex, augmenta més de 10.000 milions d'euros en un sol any i es torna a situar com la persona més rica d'Espanya. Sense cap altra novetat, la segona persona més rica és la seva filla; la tercera és el president de Ferrovial,, president de Mercadona. Les novetats, però, arriben a la llista dels catalans més rics.La presidenta de Coca-Cola Europacific Partners,, és la fortuna catalana més gran del país (i és la núm. 11 a la llista espanyola) i substitueix, anterior propietari de l'empresa Cirsa, que cau fins al tercer lloc. Daurella suma fins a 1.900 milions d'euros de patrimoni, 600 més que l'any anterior., president de Mango, és el segon català amb la fortuna més gran, amb 1.600 milions d'euros en patrimoni. Andic se situa com la 14a fortuna de tot l'Estat.Lao se situa actualment en el tercer lloc per la disminució de la seva fortuna. L'any passat tenia fins a 1.400 milions i ara en té 1.300. En quart lloc se situaqui es va vendre el 90% de l'empresa Pronovias i manté 1.300 milions d'euros de patrimoni, com Lao. La cinquena i la sisena posició la comparteixen els principals accionistes de l'empresa farmacèutica Almirall:, ambdós amb 1.000 milions d'euros de patrimoni.La llista de Forbes dels catalans més rics del país la tanquen:(accionista de Coca-Cola Europacific Partners, cosina de la presidenta, amb 950 milions d'euros);(president d'Audax Renovables, empresari que va avalarl'últim moment per ser president del; i 900 milions d'euros);(vicepresident del Grup Puig, amb un patrimoni de 850 milions d'euros); i tanca la llista, president de la marca de roba Desigual, amb 850 milions d'euros de fortuna.Pel que fa als territoris, la Comunitat de Madrid és l’autonomia amb més presència a la llista de la prestigiosa publicació econòmica. Des de Forbes asseguren que Madrid ha implementat una política agressiva per tal de permetre que les grans fortunes aterrin a la capital espanyola i atraure la riquesa per davant de la resta de comunitats autònomes.​​

