Alerten del retorn de la perillosa estafa del retrovisor

Els conductors que circulen per la carretera s'enfronten a un delicte que és una vella coneguda dels cossos de seguretat. Es tracta de l'anomenada, que ja van detectar els Mossos el 2017 i que aquest any s'ha repetit en diversos punts del territori català.Els delinqüents busqueni xoquen contra el seu automòbil amb la intenció de danyar els retrovisors del vehicle de l'estafador. Tot seguit, culpen la víctima i reclamen redactar l'avís d'accident de pressa perquè han de viatjar immediatament al seu país d'origen.En saber el nom de l'asseguradora de la víctima, simulen que fan gestions per telèfon perquè no saben com tramitar el document perquè. Llavors passen el telèfon al conductor que pateix l'estafa i li fan creure que parlarà amb un treballador de la companyia asseguradora.El fals empleat explicarà que tramitar el comunicat d'accidents entre conductors de diversos països té un cost econòmic elevat, per la qual cosa ofereixen a la víctima pagar el cost de la reparació en efectiu. Li reclamen entre 1.200 i 1.500 euros, segons la disponibilitat de la víctima.Els Mossos alerten que cal evitar cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes, i s'ha de redactar un comunicat amistós d'accident. En cas de la insistència de l'altre conductor implicat en l'accident és convenient trucar el telèfon d'emergències 112 i esperar l'arribada dels cossos de seguretat.​​

