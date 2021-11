PSOE i Podem acorden «derogar» la reforma laboral del PP

han acordat la "derogació de la" de 2012 "en els termes que estableix l'acord de coalició i el pla de recuperació enviat a la Comissió Europea". És el "compromís" al qual ha arribat l'executiu espanyol a la reunió d'aquest dimarts del president,, amb les vicepresidentes, que ha tingut "un clima positiu i una actitud constructiva".L'acord és poc concret. La portaveu del govern espanyol,, ha dit que la reunió ha estat "de treball" i ha assegurat que es volen "modernitzar" les relacions laborals. "Una recuperació justa exigeix unes normes laborals justes", ha dit, i ha insistit en la necessitat de "modernitzar Espanya". A la reunió s'ha "constatat" que hi ha un "compromís" del govern espanyol en l'acord d'investidura i en els termes de l'acord de coalició i amb Europa."Volem, la temporalitat i la desocupació, especialment de les dones i els joves, i ho volem fer amb eines que permetin l'equilibri en la negociació col·lectiva i que clarifiqui les condicions per evitar la precarietat", ha dit. Aquesta feina es vol fer a través del diàleg social. "Volem un acord just per a totes les parts i equilibrat", ha dit Rodríguez."Les feines prèvies són positives i més coordinació del govern és positiva per aconseguir el resultat final: elper als treballadors i per ald'Espanya", ha dit la portaveu, que ha insistit que la negociació es troba "en la recta final". Tot i així, ha donat pocs detalls de la negociació. "Ens interessa és el resultat final que no la informació minut a minut", ha dit.A través d'un comunicat, la Moncloa ha destacat que s'està "complint amb la paraula donada" sobre aprovar abans que acabi 2021 "una legislació laboral moderna que revisi els desequilibris de la reforma de 2012 i deixar enrere elsdel mercat de treball" de l'estat espanyol."L'objectiu del govern és construir un nou model deper al segle XXI que acompanyi el procés de modernització de l'economia gràcies als fons europeus, a través del diàleg social", sostenen. L'executiu de Sánchez assegura que està "decidit a deixar enrere" la "temporalitat", la "precarietat" i "la manca d'ocupació".La Moncloa afirma,, que és "imprescindible disposar d'eines equilibrades en la negociació col·lectiva i al mateix temps, establir condicions clares per a la subcontractació".

