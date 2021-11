La CUP ratifica que la negociació pels pressupostos no avança

Quan falta una setmana perquè el Govern de la Generalitat aprovi els pressupostos , la CUP torna a insistir que ni hi ha acord ni sembla que pugui haver-hi a curt termini si no es produeixen canvis substancials en el seu plantejament. Així ho han verbalitzat de nou els anticapitalistes, que lamenten queno es comprometin ni amb uns comptes que suposin unni amb la celebració d'un nouque permeti sortir de l'"atzucac" en què es troben els partits independentistes. Mentre la CUP manifesta una vegada més la seva distància amb l'executiu per aprovar els pressupostos, elshan deixat caure que estan disposats a parlar-ne."No va bé, ho diem en públic i en privat", ha advertit la diputadajust després que el Govern hagi ratificat que aprovarà els pressupostos el dimarts de la setmana que ve. Un cop més, ha reclamat que es descartini de turisme massiu" com l'ampliació de l', els, lao eli que s'apuntali la sanitat pública, es reverteixin externalitzacions. es reforci l'atenció primària i s'aposti per l'habitatge públic i una energètica pública.Pel que fa a la llei de mesures fiscals i financeres, han advertit que no inclouen la modificació de l'i de l'per a les rendes superiors als 60.000 euros. A més, ha advertit que tampoc s'incorpora laprevista. El conseller d'Economia,, ha insistit que no hi haurà un increment de la pressió fiscal, un posicionament que topa frontalment amb el posicionament dels anticapitalistes. "Aragonès i Puigneró es fan els sords, són incapaços de veure més enllà de les seves batalles intestinals", ha etzibat Reguant. La dirigent de la CUP ha plantejat si el fet que ERC faciliti la tramitació dels pressupostos de l'Estat està relacionat amb la "negativa" a fer un gir a l'esquerra.Malgrat els posicionaments allunyats, Reguant ha assegurat que continuaran negociant fins al darrer moment perquè, sota el seu judici, seria una "mala notícia" que els pressupostos no s'aprovin amb la majoria de la investidura. De fet, tot i que no ho ha vinculat directament amb la negociació dels comptes, la diputada de la CUP també ha lamentat que ERC i Junts no abracin la proposta de celebrar un, una via que també posa sobre la taula el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, en el seu nou llibre . Durant el debat de política general, els anticapitalistes van reivindicar que fixi com a objectiu abans del final de la legislatura, al 2025, mentre que ERC no és partidària de fixar dates i Junts continua considerant vigent el resultat de l'1-O.Mentre el Govern i la CUP continuen sense arribar a un acord, els comuns han manifestat que ells no mantenen cap negociació oberta pels comptes però que estan disposats. El diputat d'En Comú Podemha assegurat que a hores d'ara "Catalunya no té pressupostos" perquè la negociació està en situació de bloqueig.

