Impressionant incendi en un tren de Ferrocarrils a l'Anoia

Aquesta va ser l’avaria del tren que va tallar el subministrament del cable d’alta tensió i la circulació de trens a la linia entre Masquefa i Piera. pic.twitter.com/lZnJo5vmXR — Jorge Díaz (@co_asfa) November 2, 2021

L'avaria d'unentre Masquefa i Vallbona d'Anoia va obligar a interrompre el servei de la línia R6 entre aquestes localitats aquest dilluns a la tarda. Amb el tren aturat, els vagons de davant van patir unque va ser captat per un usuari de Twitter:Segons va informar FGC, sobre les 22.00 hores es va normalitzar el servei de la línia R6, coneguda com a Llobregat-Anoia. Amb la via tallada, es va oferir un. La resta de la línia d'Igualada a Vallbona i de Masquefa a Barcelona van seguir funcionant per ferrocarril.va posar en prealerta el Pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).

