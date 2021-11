Alec Baldwin trenca el silenci després del tràgic tret: «Era la meva amiga»

L'actorha mantingut silenci des que va protagonitzar el tràgic incident durant el rodatge, en què es va disparar una arma que suposadament no estava carregada i va posar fi a la vida de la directora de fotografia Halyna Hutchins.L'intèrpret ha mirat d'allunyar-se de lainstal·lant-se a Vermont, Alec Baldwin ha evitat parlar amb els mitjans de comunicació. Per allunyar-se de la pressió mediàtica l'actor s'ha instal·lat en un petit poble de Vermont, on va atendre els fotògrafs.. El dia que vaig arribar al rodatge vam anar a sopar amb el Joe [Souza]. Érem un equip de rodatge molt cohesionat", va explicar Baldwin sobre la fotògrafa. Baldwin ha explicat que el marit de la cinematògrafa morta està "en xoc" i que estan "en contacte constant amb ell".L'intèrpret també ha explicat que "a vegades hi ha accidents als rodatges, però res semblant al que ha passat", i ho ha descrit com "". A més, Baldwin ha defensat reglamentar l'ús d'armes als rodatges. "Tot el que sigui protegir la seguretat de les persones en els rodatges, hi estic totalment a favor", ha dit.Finalment, l'actor ha demanat que els fotògrafs deixessin de perseguir-lo. "Feu-me el favor.. He sortit a parlar amb vosaltres per una qüestió de cortesia, però no estic autoritzat a dir res sobre la investigació", ha dit abans de marxar.​​

