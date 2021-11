🔴💡 ARA MATEIX: Militants i càrrecs electes de la @cupnacional ocupem les oficines d'@endesa a #Barcelona.



Totes a Gran Via amb Balmes! 👥 @CUPBarcelona pic.twitter.com/CHhdq0b6rj — CUP Països Catalans (@cupnacional) November 2, 2021

i altres militants i càrrecs electes de lahan ocupat aquest dimarts la seu d'a Barcelona. Entre crits d'"Endesa ens roba", la formació ha demanat anar a la cruïlla entre Gran Via i Balmes, on hi ha les oficines de la companyia elèctrica. La CUP ha fet aquesta acció coincidint amb elsen els últims mesos.

