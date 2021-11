Xina demana als ciutadans que emmagatzemin aliments

El govern xinès ha demanat a la població que acumuli reserves d'aliments, quan les dificultats del sector de les exportacions després de l'aturada causada per la pandèmia fan témer risc de desabastiment de determinats productes.L'executiu del gegant asiàtic, en un avís publicat en la web del Ministeri de Comerç la nit d'aquest dilluns, convidava "les llars a emmagatzemar una certa quantitat d'articles de primera necessitat per a satisfer les necessitats i emergències diàries". No especifica la raó de l'alerta ni si el país està amenaçat per l'escassetat d'aliments.Quan la pandèmia de la Covid colpejava més Xina, a principis del 2020, es van interrompre les cadenes de subministrament. Ara la situació és més esperançadora, però el govern xinès tem que apareguin nous brots a tres mesos dels Jocs Olímpic d'Hivern a Pequín. Ara per ara hi ha 6 milions de persones confinades, sobretot a la ciutat de Lanzhou, a 1.700 km de la capital.​​

