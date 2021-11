El professor pederasta que apuntava els abusos al seu dietari

Les agressions

Novetats en el cas delque va abusar de menors d'edat en el seu pas per l'escolai la. El Periódico ha tingut accés a diversosde l'exdocent V.P. que els Mossos d'Esquadra han seleccionat perquè formin part delEn aquestes notes, el presumpte agressor fa referència al "" que pateix i que fa que percebicom si fossin relacions d'amor sanes.L'exprofessor parla compulsivament dels seus jugadors;que entrena al Club Esportiu Bonanova. Els escrits abasten tant lesque va cometre com dels desitjos que tenia; i, com a mínim, se citen a set menors d'edat diferents amb qui va tenir relacions sexuals o aspirava tenir-ne. Un d'aquests menors és un exalumne del Viaró, laEn el dietari, V.P. és explícit a l'hora dei els seus. Inclús distingeix entre aquells menors que "estima" i els que únicament desitja sexualment. "No l'estimo. No vull compartir la meva vida amb ell. Però sí escenes de sexe. Les necessàries fins a avorrir-me d'ell i passar a altres coses i altres jovenets", escriu en un dels fragments.De la mateixa manera fa referència a la. "És un turment interior amb el qual convisc des de sempre, i més em val que canviï a temps (és possible canviar?) o ser un desgraciat de per vida", reflexiona plantejant-se acudir aper combatre aquests instints.V.P. va començar a treballar ali feia tres anys que. En aquest centre educatiu és on va conèixer la seva primera víctima, un nen de 13 anys i amb els pares divorciats que va aconseguir apuntar a l'equip de futbol. Després de guanyar-se la confiança de la mare i adoptar un paper de figura paterna van començar els abusos.El docent, de, portava al noi al seu pis de la ronda de General Mitre on l'obligava a despullar-se i es masturbava mentre el tocava. Quan V.P. volia anar més lluny i es topava amb la negativa del menor, aquest s'enfadava i el "" deixant de dirigir-li la paraula durant dies.Durant més de dos anys d'abusos constants, el presumpte agressor: "Estem al llit, fent-nos petons i l'amor. Com en la nostra bona època". L'any 2006 V.P. va ser expulsat del centre educatiu de Sant Cugat perquè la direcció del centre es va assabentar que el professor s'emportava al jove a casa seva tot i que no sabien del cert què passava allà perquè el menor no es va atrevir a confessar-ho Tot i l'expulsió, el denunciat va continuar abusant d'altres menors d'edat fins al 2012 mentre exercia d'entrenador al Club Esportiu Bonanova. Des d'aleshores però, la seva actitud hauria esdevingut mésper por a que les seves accions fossin revelades. En aquest sentit, hauria pegat-inclús brandint ganivets, tisores i una maça medieval- ia les seves víctimes per assegurar-se que guardessin el secret.

