El Vallès Oriental, la comarca amb més morts per accidents de trànsit el 2021

El passat 12 d'octubre moria un conductor en un, a l'alçada de Caldes de Montbui. És un delsque, en el que portem de 2021, hi ha hagut al. Una xifra que la converteix en laaquest any.de moment hi ha hagut un total dedes de principis d'any en. Durant el mateix període del 2019 van perdre la vida 157 persones en 144 sinistres mortals en zona interurbana, una xifra que suposa un. Durant l'octubre han perdut la vida 16 persones a les carreteres catalanes, una dada que suposa una reducció del 23,8% respecte l'octubre del 2019, quan van morir 21 persones. En tots els mesos hi ha hagut una reducció de la sinistralitat, tret del maig i juny, amb 17 i 18 morts respectivament, que concentren prop de la tercera part de les víctimes de l'any. La meitat dels morts aquest any són de col·lectius vulnerables, concretament, 42 motoristes, 11 vianants i 4 ciclistes.En el mateix període de l’any 2019 havien mort 41 motoristes, 11 vianants i 8 ciclistes. La reducció de víctimes mortals entre els ciclistes és, doncs, del 50%.El Servei Català de Trànsit continua demanant "i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes, ciclistes i vianants, així com respecte i col·laboració a la resta d’usuaris".Cal tenir en compte que els, representen el 36,8% del total de víctimes mortals a la xarxa viària catalana enguany, és a dir, son. De la radiografia de la sinistralitat mortal d’aquest grup el 2021, s’ha de posar de relleu que en el 64,2% dels accidents (27 de 42) s’hi va veure implicat un altre vehicle.D’altra banda, cal destacar que dels 42 motoristes morts enguany, el 54,7% han patit accidents a la xarxa viària interurbana de la demarcació de Barcelona (23 de 42). Pel que fa en concret al mes d’octubre, de les 16 víctimes mortals que hi ha hagut en total, 7 eren motoristes.Elsamb més d’un vehicle implicat continuen sent majoritaris i representen el 77,7% del total de sinistres, atès que 84 dels 108 accidents ho han estat. Pel que fa als sinistres amb un sol vehicle implicat, aquest any registren una disminució del 51% respecte al 2019 (49 el 2019 i 24 enguany). Quant a la tipologia dels accidents, les col·lisions frontals representen el 29,6% dels accidents mortals (32 del total de 108 sinistres), mentre que el 2019 eren el 25,6% (37 de 144).En la radiografia de, destaca la reducció registrada en els morts en furgoneta, que han passat de 9 al 2019 a 5 aquest any, un descens del 44,4%. 60 de les 114 víctimes mortals registrades fins al 31 d’octubre, un 52,6%, han perdut la vida en caps de setmana o festiu.La franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d’accidents és la de 35 a 44 anys, en concret amb 27, i també és la que registra un major increment en comparació amb el 2019, ja que hi va haver 19 víctimes mortals d’aquesta franja (+42,1%). Per contra, la reducció de víctimes mortals a la franja de més de 65 anys ha arribat al 61,6% respecte el 2019 (15 morts aquest any mentre el 2019 van ser 39).és la segona que registra més reducció de víctimes mortals respecte al 2019. En concret, a Barcelona els morts per accident de trànsit disminueixen un 31,2% (44 morts enguany i 64 el 2019).

