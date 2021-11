Les millors estrenes de sèries del novembre

Historias para no dormir - 5 de novembre (Amazon)

Cardo - 7 de novembre (Atresmedia)

Dexter - 8 de novembre (Movistar, 9a temporada)

The Shrink Next Door - 12 de novembre (Apple)

Ferrell i Rudd, a la nova sèrie Foto: Apple

Yellowjackets - 15 de novembre (Movistar)

Cowboy Bebop - 19 de novembre (Netflix)

The Wheel of Time - 19 de novembre (Amazon)

Vida perfecta - 19 de novembre (Movistar, 2a temporada)

Letícia Dolera, creadora de la sèrie Foto: Movistar

True Story - 24 de novembre (Netflix)

Snipes i Hart, a la nova sèrie Foto: Netflix

Hawkeye - 24 de novembre (Disney)

Todas las criaturas grandes y pequeñas - 30 de novembre (Filmin)

Els protagonistes de la sèrie britànica Foto: Filmin

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Novetats a dojo en el món de les sèries. Les principals plataformes de contingut en streaming preparen una bateria d'estrenes significatives per a tot el mes de novembre.són els principals serveis de contingut en streaming que ofereixen més contingut per a les pròximes setmanes. També incorporen novetats plataformes com-que seguirà en la seva línia amb les minisèries sobre- iEl retorn de diverses sèries estimades pels seguidors de la ficció a la pantalla, com Dexter o la versió amb actors reals de, fa molt atractiva la temporada de novembre, l'última de la tardor d'aquest any.també oferirà una de les sèries espanyoles del 2021, amb, que es va poder veure al Festival de Sitges d'enguany.Quatre històries independents que rendeixen tribut al format clàssic de Narciso Ibáñez Serrador, dirigides i protagonitzades per noms importants del cinema espanyol: Rodrigo Cortés, Paula Ortiz, Paco Plaza i Rodrigo Sorogoyen. Tots lideren capítols centrats en el terror però des de la perspectiva d'Ibañez Serrador, amb trames àgils i amb un caràcter visual molt atractiu.Nova ficció de Javier Ambrossi i Javier Calvo (Los Javis), que estarà centrada en la generació nascuda als anys noranta i que gira al voltant d'una noia, María (Ana Rujas) que decideix abandonar el món de la televisió, en què ha treballat com a presentadora i protagonitzant anuncis, per fer front als seus problemes.El retorn de Dexter, el psicòpata més carismàtic de la televisió moderna, promet un fort rebombori entre els fanàtics de les ficcions televisives. Vuit anys després del tancament d'una de les ficcions més destacades de la passada dècada, Michael C. Hall torna als escenaris dels crims en la seva funció de forense però completament allunyat de la vida anterior que tothom va conèixer a les vuit temporades anteriors.Una de les sèries originals de major projecció de l'any. Will Ferrell i Paul Rudd protagonitzen aquest melodrama sobre la relació entre un psicòleg i un dels seus clients. Està basada en la crònica i el testimoni real del doctor Isaac 'Ike' Herschkopf. La sèrie explora com una relació entre doctor i pacient aparentment normal es va convertint en una dinàmica de poder basada en la manipulació, el control i tota mena de disfuncions.Un equip d'exitoses jugadores de futbol d'un institut dels Estats Units es converteixen en les afortunades supervivents d'un accident d'avió que s'estavella a la naturalesa més profunda i salvatge d'Ontario, al Canadà.La seva estrena serà polèmica, però és una de les més esperades del final de la temporada de sèries. L'anime Cowboy Bebop cobrarà vida a la plataforma Netflix amb l'estrena de la nova versió sobre aquest clàssic japonès cyberpunk que explica la història d'una nau de caça-recompenses liderada per Spike. John Cho és l'encarregat d'interpretar el famós protagonista de l'anime, que se centra molt en la música jazz.Sèrie basada en la popular sèrie literària de fantasia de Robert Jordan, que ja ha assegurat una segona temporada sense haver estrenat abans la primera. La ficció està ambientada en un extens i èpic món en què existeix la màgia i únicament algunes dones hi poden accedir. Precisament, la història segueix Moiraine, membre d'una organització femenina increïblement poderosa anomenada Aes Sedai, quan arriba a la petita ciutat de Two Rivers. Allí s'embarca en un perillós viatge per tot el món amb cinc joves.Una de les millors ficcions espanyoles dels últims anys estrena a mitjans de novembre la segona temporada de la sèrie: el retorn de Leticia Dolera i Enric Auquer a la petita pantalla amb totes les novetats que va donar de si la primera temporada -que va rebre un clam de crítiques positives a dojo-.Nova sèrie del famós humorista Kevin Hart, que deixa enrere la seva clàssica faceta còmica per interpretar un personatge protagonista dramàtic. La sèrie narra la vida d'un humorista que, després d'una nit a Filadèlfia amb el seu germà que amenaça de sabotejar alguna cosa més que el seu èxit, busca desesperadament una escapatòria. L'acompanyant de Hart és un dels reclams de la sèrie: Wesley Snipes.Disney segueix ampliant l'univers cinematogràfic de Marvel gràcies a les sèries amb l'estrena de les noves aventures de Hawkweye, un dels superherois fundadors dels Avengers a la gran pantalla. La trama d'aquesta minisèrie, però, estarà molt més enfocada als joves i als adolescents, ja que se centra en la visió de la successora de Clint Barton, Kate Bishop.Una de les meravelles més afables, distretes i senzilles que ha estrenat la ficció britànica en els últims anys. És una de les perles més ben guardades de la plataforma Filmin, que versiona una sèrie clàssica del Regne Unit estrenada el 1978. La sèrie segueix la història d'un jove veterinari que arriba a un poble del camp britànic per incorporar-se a una clínica rural. Des d'allà començarà a conèixer els membres del municipi i mostrarà com és la vida d'un veterinari d'època als anys 30 i 40.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor