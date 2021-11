El 70% dels pacients crítics per Covid no estan vacunats

Altres notícies que et poden interessar

​El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic,, ha afirmat que actualment el 70% dels pacients ingressats a les UCI per Covid no estan vacunades. "Un 20% dels catalans no estan vacunats, per diverses raons, i suposen el 70% de les persones que estan a les UCI", ha assegurat en una entrevista a RNE en què ha destacat l'alt grau de protecció de les vacunes i ha emfatitzat:Trilla ha defensat que s’estigui administrant de forma conjunta lai la tercera dosi de la vacuna anti Covid a les persones de més de 70 anys perquè els dos "no són incompatibles" i, a més a més, "logísticament és molt més fàcil". A més, no descarta que "el dia de demà" pugui haver-hi una "vacuna combinada" dels dos virus.El cap d'Epidemiologia del Clínic creu que en cas que s’incrementen els contagis o la variant Delta plus empitjori la situació de la pandèmia no caldran confinaments i, amb els elevats nivells de vacunació "hi ha altres eines" com el certificat Covid perquè no calgui tancar "pràcticament res".​​

