Ingressen 10 persones als hospitals per Covid, amb les UCI estables

CONTAGIS 1.004.554 (+327) INGRESSATS 340 (+10) UCI 85 (-2) DEFUNCIONS 24.016 (=) Rt 1,10 (+0,05) REBROT EPG 55

(+4) VACUNACIÓ DOSI 1 5.981.870 (+298) DOSI 2 5.144.624 (+516) Actualització: 2/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.981.870 (+298) 84,9% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.878.808 (+596) 83,3% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 30.831 (-7.918) Actualització: 2/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.391.257 (+204) REBUIG A LA VACUNA 102.898 (+99) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.861.727 Dosis Moderna/Lonza: 1.361.577 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.176 Dosis Janssen: 347.793 Actualització: 26/10/2021

Lamanté la tendència dels darrers dies, amb un repunt d'indicadors com el risc de rebrot i un nivell de contagis contingut. A falta que es traslladin a les dades els possibles efectes del pont de Tots Sants, en les últimes dades comunicades per Salut es manté el nivell d'ocupació de les UCI per Covid.L'Rt -taxa de reproducció del virus- puja cinc centèsimes i se situa ara en 1,10, mentre que el risc de rebrot es manté a 55 -quatre punts més. El Departament de Salut ha declarata causa de la Covid-19 en les darreres hores (340) i dos crítics menys a l'UCI (85). En paral·lel, s'han notificat 327, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.004..Per tercer dia consecutiu no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia continua en 24.016.La incidència acumulada a 14 dies augmenta de 50,64 a 51,48, mentre que a 7 dies ho fa de 25,58 a 26,74.Pel que fa a la, en les últimes hores han rebut la primera dosi un total de 298 persones, mentre que 596 persones han completat la pauta vacunal. Hi ha 5.878.808 catalans protegits per la vacuna anti Covid, mentre que encara queda un​​

