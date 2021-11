Ana Rosa Quintana anuncia que té càncer i es retira temporalment de la televisió

Así ha sido el momento en el que Ana Rosa Quintana ha anunciado que deja por un tiempo la televisión para dedicarse a ella misma y curar el Carcinoma que le han detectado en una mama.



Vuelve prontito, @AnaRosaQ. Te echaremos de menos pero sabemos que volverás, y pronto 💗💗💗 pic.twitter.com/NKo4VoRO36 — Diego (@diegobferrandez) November 2, 2021

Commoció als mitjans de comunicació de l'estat espanyol. La presentadoraha anunciat aquest dimarts al matí que pateix càncer de mama i es retira temporalment de la televisió per iniciar un tractament. "Avui parlaré de mi", ha començat a parlar la presentadora d'a, que no ha pogut evitar emocionar-se quan ha explicat la seva nova situació."Avui em vull acomiadar per una temporada que espero no sigui gaire llarga., i encara que està localitzat necessito dedicar-me a mi, però sé que em curaré", ha explicat la periodista de Telecinco. Un cop ha anunciat que havia de deixar els directes durant un temps, la presentadora ha deixat el plató i el programa l'ha recollit Patricia Pardo.Quintana fa més de disset anys que presenta aquest espai informatiu matinal que. Les xarxes no han trigat a fer-se ressò de l'anunci de la presentadora i han començat a enviar-li missatges de suport. Malauradament, fa uns mesos es va viure una situació similar amb, una altra periodista de renom que va anunciar la seva retirada temporal de la ràdio per culpa d'un càncer. Fa una setmana, però, arribaven les bones notícies: Otero anunciava que havia superat la malaltia. ​​

