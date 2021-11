Guardes imatges delicades al mòbil? Una funció et permetrà assegurar la teva intimitat

Lat són dos dels conceptes més preuats en la tecnologia mòbil. Milions d'usuaris de tot el món reclamen que els seus dispositius siguin segurs per tal de poder preservar tots dos contra les amenaces de hackers i lladres cibernètics.fins a contrasenyes molt importants, el núvol no garanteix seguretat màxima però les multinacionals tecnològiques més destacades del planeta segueixen treballant per intentar assegurar-ho al màxim.que ofereix un servei -abans de manera exclusiva- per tal de preservar la intimitat., és un servei que permet emmagatzemar imatges sensibles de manera segura. Es tracta d'una eina que poden utilitzar tots els usuaris dels mòbils, marca de dispositius de l'empresa, de la qual només podien gaudir-ne fins ara els clients de Google. Ara, però, aquesta mena de servei per protegir contingut sensiblei podran fer-lo servir els consumidors dels mòbils iPhone.Google ha anunciat que es podran guardar imatges i vídeos de manera confidencial als dispositius d'gràcies a un sistema de contrasenya o seguretat biomètrica que permetrà la intimitat total des del telèfon mòbil., encara que no s'ha anunciat la data concreta d'aquesta novetat. Els usuaris d'hauran d'esperar més per poder gaudir d'aquesta funció de Google.Ara per ara aquestes instruccions només serveixen per als usuaris dels mòbils Pixel de Google. Cal anar a la carpeta de Biblioteca, obrir el menú Utilitats i prémer l'opció Carpeta bloquejada dins de l'app de. Un cop creada es poden moure els elements que es vulguin protegir de mirades indiscretes o de mans llargues. També hi ha una altra opció, que ésperquè les fotografies vagin directament a la carpeta bloquejada.​​

