La fiscal Marchena

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

és president de la sala penal del Tribunal Suprem que va dictar la sentència de l'1-O. Els seus descendents també s'han dedicat al dret i van pujant en la línia de moltes altres nissagues familiars conservadores de la judicatura espanyola.Fa uns mesos vam explicar que el seu fill és l'advocat del petit Nicolás . La seva filla Sofía tampoc és, per ara, jutge. Va ingressar a l'Escola Judicial de Barcelona el 2016, però ho va deixar per una malaltia i no va voler repetir el primer curs.I, malgrat que no és habitual,en una polèmica decisió del Consell General del Poder Judicial, que va variar-li la qualificació i encara no ha donat una explicació.Sofía Marchena va entrar com a fiscal a la plaça número 36 de les 35 que s'havien convocat el 2018. O sigui, de cop i volta va aparèixer una nova plaça que va permetre l'accés de la filla del jutge del TS.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor