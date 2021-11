Kun Agüero, mínim tres mesos de baixa per una arrítmia

[COMUNICAT MÈDIC]



El jugador del primer equip Kun Agüero ha estat sotmès a un procediment diagnòstic i terapèutic a càrrec del Dr. Josep Brugada. És baixa i durant els propers tres mesos s’avaluarà l’efectivitat del tractament per tal de determinar el seu procés de recuperació pic.twitter.com/VRVA8YWzFT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 1, 2021

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

El futbolista argentíestarà, com a mínim,r després que aquest dissabte patís unadurant el partit amb l'Alavés. Així ho ha confirmat el Futbol Club Barcelona amb un comunicat mèdit via Twitter, en què ha explicat que Agüero s'ha sotmès a una càrrec del doctor Josep Brugada.L'argentí,, no vestirà la camiseta blaugrana fins l'any vinent. Segons ha informat el club, durant els propers tres mesosAgüero s'ha pronunciat, també a Twitter: "i amb molts ànims per encarar el procés de recuperació".L'etapa d'Agüero pel Barça no està sent gaire profitosa. Només fa dues setmanes que es va podera l'equip després dea causa d'una lesió. Va debutar contra el València i el primer partit sencer va ser la setmana passada contra el Rayo. Al partit de dissabte, al Camp Nou contra l'Alavés, va ser titular, però no va poder acabar la primera part en caure sobtadament a la gespa.

