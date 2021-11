Reguant veu «molt difícil» pactar els pressupostos abans del 9 de novembre

Sense horitzó

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha assegurat que és "molt difícil" que el seu partit i el govern pactin els pressupostos abans del 9 de novembre, data que l'executiu català ha fixat per aprovar els comptes al Consell Executiu.En una entrevista a Europa Press, Reguant ha afirmat que "en un procés de deliberació col·lectiva de la candidatura és molt difícil que abans del 9 de novembre s'hagi reconduït la situació actual" i que també la formació tingui temps d'activar els mecanismes establerts per prendre una decisió amb la militància.La portaveu cupaire, que ha insistit que estan lluny de poder aprovar els comptes, ha avisat el Govern que, si els vol aprovats pel 9 de novembre, "s'està acabant el temps" i ha afegit que seria una mala notícia que la CUP no pugui aprovar-los. Reguant ha explicat també que els pròxims dies l'organització tancarà els calendaris interns en funció d'allò que fixi el govern, però ha reiterat que és "difícil" convocar les assemblees abans del 9 de novembre.Reguant ha sostingut que intentaran "no aixecar-se de la mesa en cap moment" i que treballaran perquè el govern doni resposta a peticions que consideren de sentit comú i recullen un consens social.Per a Reguant hi ha dos elements que afecten negativament la negociació: el fet que els partits que donen suport al govern hagin votat aquesta setmana en contra de la moratòria a l'ús de bales de foam per als Mossos i l'aprovació d'un decret de renovables que "no respon" a allò pactat entre CUP i govern.La portaveu anticapitalista ha criticat que l'executiu de Pere Aragonès "és un despropòsit, no té un horitzó clar". Així mateix, ha considerat que la CUP podria contribuir com a part del moviment independentista a construir un horitzó compartit, ja que aquesta mancança de ruta dificulta avançar".

