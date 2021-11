Aliança de les grans ciutats a la cimera del Clima sota el lideratge de Barcelona i Londres

Sturgeon i Aragonès compartiran fòrum

Els alcaldes i alcaldesses de les grans ciutats ciutats que participen a lade les Nacion Unides han arribat aquest diumenge aen tren provinents de Londres, on ahir van celebrar la reunió preparatòria convoda per l’alcalde de la capital britànica,. La dificultat dels Estats per establir acords a la COP26 no es trasllada a les grans ciutats, que avui han fet més sòlida la seva aliança global per demanar més ambició per fer front a l’. Les ciutats reivindiquen que estan preparades per assumir més competències i recursos, i recorden que són claus per implementar les mesures que acorden els Estats.Agrupades sota el paraigües de la, les grans ciutats representen 700 miliions d’habitants i més d’una quarta part de l’economia mundial. Totes les ciutats integrades a C40i lluitar per unaElde les grans ciutats europees, un guardó atorgat per un pacte que agrupa a més de 7.000 autoritats locals i 51 regions europees.i l’alcaldessa de Barcelona,, shan posat avui al capdavant de les reivindicacions i compromisos del grup de grans ciutats que durant els propers dies intervindran en la cimera de les Nacions Uniden.prenen demà elde la, que en el seu moment va presidir Hidalgo.volen reforçar aquesta aliança de ciutats, que consideren bàsica per la implementació de mesures per fer front a l’emergènia climàtica, però han insistit en reclamar que la COP26 ha de fixar un full de ruta clar i ambiciós., primera ministraque preveu unpactat amb Londres el 2023, i el presidenta la COP26 en el marc de l’Assemblea general de l’Under2Coalition el diumenge que ve a la tarda a Glasgow. És una de les trobades d’alt nivell que s’organitzen a l’entorn de la COP26 de Nacions Unides. Under2Coalition s'ha dut a terme a la University of Strathclyde de Glasgow. Tant Escòcia com Catalunya formen part d’aquesta "coalition of subnational governments that aims to achieve greenhouse gases emissions mitigation". La consellera d'Agenda Climàtica, Teresa Jordà, participarà també en diversos fòrums en una estada que serà més llarga que la del president.

