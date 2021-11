Sánchez promet augmentar un 50% la contribució d'Espanya al finançament climàtic per al 2025

El president espanyols'hala contribució d'Espanya al. En la cimera de la 26a Conferència Mundial pel Clima a Glasgow aquest dilluns, Sánchez ha avisat que assolir els 100.000 milions d'euros anuals per fer avançar el món cap a una transició verda serà "" entre el sud i el nord.Així, ha assegurat que el seu compromís és assolir els 1.350 milions d'euros anuals en aportacions a partir del 2025. "Sabem el que hem de fer, però", ha defensat en la primera intervenció a la sessió plenària per ser el líder de l'estat amfitrió de la COP25, que es va celebrar a Madrid el 2019.El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha avisat els líders mundials en la cerimònia d'obertura de la cimera per la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26) que si no aturen l'escalfament global, "ens aturarà a nosaltres". " Prou de fer servir la natura com un vàter ", ha recriminat aquest dilluns Guterres, avisant que si no hi ha un compromís ambiciós a la COP26, tots els països hauran de revisar anualment els seus plans climàtics.

