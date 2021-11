El metro de Barcelona estrena tres noves parades

El Govern posarà en funcionament tres noves estacions de l’a ladiumenge vinent, el 7 de novembre. En concret, es tracta de les estacions de, al barri de la Marina del Prat Vermell.Aquestes estacions, conjuntament amb la ja existent de Zona Franca, donaran servei a la. La construcció i posada en marxa d’aquestes noves estacions ha comportat una inversió de 120 milions d’euros i es preveu que registrin més d’un milió de viatges anuals. Les tres noves estacions i la de la Zona Francaal llarg del carrer A de la Zona Franca i, per tant, el metro discorre en superfície.consta actualment de vuit estacions en servei. En concret, es tracta de Collblanc, Torrassa, Can Tries – Gornal, Provençana, Ciutat de la Justícia, Foneria, Foc i Zona Franca. Les tres primeres també formen part de l’, que uneix les estacions de Zona Universitària iT1. En total, aquesta línia sumarà onze estacions amb la posada en marxa de les tres noves.Aquesta operació s’afegeix a les obres que el Govern preveu per completar l’L9 i L10, amb una inversió de prop de 950 milions d’euros. Actualment, aquestes dues línies compten amb 37,5 quilòmetres i 32 estacions.​​

