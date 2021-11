Dos morts en un tiroteig al cementiri de Torrent

Dues personesaquest dilluns en un tiroteig al, al País Valencià. També hi ha un ferit, segons han informat fonts de la investigació a Europa Press. Els fets s'han produït en ple, quan a l'interior del recinte del cementiri dos clans familiars han mantingut un enfrontament i s'han produït trets.Com a conseqüència, dues persones han mort. Una, per ferida d'arma de foc i l'altra,Almenys una persona més ha resultat ferida. Agents de la policia espanyola s'han desplegat per tota la zona per evitar nous enfrontaments entre els clans.

