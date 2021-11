​Mor un motorista en un camí paral·lel a l'AP-7 a Ulldecona

Unva morir la passada nit de diumenge en un camí paral·lel a l’AP-7, al punt quilomètric 340, al terme d’Ulldecona. Amb aquesta víctima,en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’estan investigant, hi va haveri el seu conductor, que respon a les, va morir.Els Mossos d’Esquadra van rebrer l’. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies.

