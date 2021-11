Messi: «Vull tornar al Barça, m'encantaria ser secretari tècnic»

. Així ho ha assegurat l'argentí en una entrevista al diari Sport, on apunta que "m'encantaria poder ajudar el club en allò que pugui ser útil i ajudar que el club estigui bé". Així, assenyala que es veu en la posició de secretari tècnic "en algun moment", si bé "no sé si serà a Barcelona, o si serà d'una altra manera". En tot cas, Messi assegura que vol "perquè és el club que estimo i m'encantaria que segueixi bé, creixent i sent un dels millors del món".Sigui com sigui, Leo Messi: "La nostra vida serà allà, és el que volem la meva dona i jo. No sé si serà quan acabi el meu contracte a París, però tornarem a viure a Barcelona", explica. Amb tot, l'excapità blaugrana revela que el moviment a França "". Tot i això, diu que "per sort ja estic acomodat, els nens ja estan a l'escola i nosaltres instal·lats més o menys en la rutina del dia a dia".L'altre titular destacat que ha deixat Messi és un dard al president del Barça,, a qui li critica haver manifestat la seva esperança sobre que l'argentí s'oferís a jugar aquesta temporada amb un salari simbòlic per no haver-se de separar del club. El jugador manté que va feri assegura que "mai, en cap moment, se'm va demanar que jugués gratis". En aquest sentit, recorda que se li va demanar una rebaixa del sou a la meitat i la va acceptar "sense cap problema" perquè estava "en disposició d'ajudar més el club".D'aquesta manera, l'astre argentí creu que les paraules de Laporta "estan fora de lloc": "perquè crec que no té necessitat de dir això, és com treure't la pilota de sobre i no fer-te càrrec de les coses. Això fa pensar a la gent i genera uns dubtes que", lamenta. Des del seu adeu, Messi afirma que no ha parlat més amb el president del Barça.

