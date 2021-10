Les eleccions al Consell per la República reforcen el lideratge de l'exili

Elha votat aquest cap de setmana els. Les eleccions han reforçat elsent Carlesel candidat més votat -amb 21.086 vots-, seguit de Clara, Tonii LluísLa presidenta del Parlament de Catalunya,, ha estat lamés votada.la pràctica totalitat dels, amb 38 representants. Els dos regidors quepresentava es quedede l'ens mentre que els dos membres de Poble Lliure, partit integrant de la-David Hernàndez i Ona Curto-s'han donat diversosperel, que va protagonitzar les negociacions per formar Govern, però no han aconseguit desencallar-ho. El Consell va ajornar les eleccions a l'Assemblea de representants per esperar que ERC i la CUP s'hi impliquessin, però al final només ha prosperat amb la implicació de Junts i els seus aliats a més d'independents.En un acte aquest diumenge a la nit a Barcelona, conduït pel periodista d'ElNacional.cat Iu Forn, el cantautor i membre del govern del Consell per la Repúblicaha anunciat els noms que ocuparan els–81 per a les candidatures de ciutadans i–, que tindran un mandat de deu anys.Han votat als comicisd'un cens de 87.883, la qual cosa representa una participació del. Un cop constituïda, l'Assemblea de Representants escollirà la seva presidència i, després, la presidència del Consell per la República, emulant el sistema parlamentari.

