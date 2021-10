El secretari general dez, ha considerat una "" quehagiconjuntament amb el govern espanyol la tramitació delsi haelque ha tancat ERCsobre la"Alguns que encara no fa deu dies deien que exigirien unes quotes per donar suport a la tramitació ara estan contents per un acord on simplement es diu que ja en parlarem més endavant", ha deplorat en declaracions a la premsa a Girona, abans de participar en un acte de JxCat. "Hem deixat e", ha lamentat també Sànchez, que ha indicat quedavant d'un executiu en minoria."Teníemde poder forçar no només un compromís concret i específic amb lasinó tambéd'unsque de manera sistemàtica han anat incomplint", ha plantejat.entre ERC i JxCat per la tramitació dels pressupostos estatals, ha garantit que aquests comptes "" perquè ambdues parts tenen "un compromís molt definit".

