Denuncien una nova agressió d'un intern de la presó de Lleida a un funcionari

CCOO Lleida i la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) han denunciat unaSegons els sindicats, els fets han passat aquestal matí quan el pres, de complexió forta, ha donat un, que li ha provocat diversesen eli en la zona delAfegeixen que eltéi que durant el temps que fa que està al centre ha protagonitzat "" contra els treballadors. L'intern compleix una condemna per atemptat contra l'autoritat de tres anys i mig. Els sindicats exigeixen "" iperquè l'agressió no quedi impune.Des de CSIF expliquen que elde la presó ha estat traslladat aper la gravetat de les lesions. El funcionari resta en observació i en ingrés hospitalari i, en funció de la seva evolució mèdica,per a realitzar-li una intervenció quirúrgica maxil·lofacial.Davant d'aquests fets els sindicats exigeixenper evitar nous incidents d'aquest tipus. Des del CSIF exigeixen unaper acabar amb les agressions als funcionaris penitenciaris. De la seva banda, CCOO de Lleida demana a la direcció del centre i a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima que prenguinCCOO també exigeixEn aquest sentit, denuncia que l'agressió s'ha produït en un mòdul on una dotació d'uns quatre funcionaris "han de mantenir l'ordre i la seguretat amb una població de 80 o 90 interns".

