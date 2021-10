Vigilància volcànica permanent a la Garrotxa

La xarxa estatal de, i més ara, després que el volcà Cumbre Vieja entrés en erupció fa sis setmanes. I és que els vulcanòlegs consideren que laés unaÉs per aquest motiu que recentment han decidit ampliar el nombre d'per tenir controlades possibles erupcions a la zona. A principis d'estiu va entrar en funcionament unaque, per ara, no ha registrat cap moviment rellevant, però els investigadors planegenper detectar anomalies., directora de vigilància volcànica de l'Institut Geogràfic Nacional espanyol, ho recorda a Catalunya Ràdio: "És moltperò hi ha datacions que situen les últimes erupcions en el període de l'Holocé i, per tant,La xarxa de vigilància disposa d'una nova estació sísmica a laprop de la. López ha explicat que la intenció és "seguir ampliant la xarxa", però primer han de veure en quines zones hi ha més activitat.​​

