El G20 posa el límit de l'escalfament global en 1,5 graus

El G20 ha arribat a un acord sobre situarper a l'escalfament global, segons han informat fonts diplomàtiques a Europa Press. Aquest pacte suposa una victòria respecte a lesdurant la trobada dels ministres d'Energia i Medi Ambient del G20, davant l'oposició de la Xina i l'Índia.El consens arriba poques hores coincidint amb la cimera climàtica COP26 que, a partir d'aquest dilluns, es desenvolupa a la ciutat de Glasgow. Fa temps que els científics adverteixen que,les emissions de gasos amb efecte hivernacle perquè l'escalfament global no superi els 2 graus, la Terra entrarà en un terreny perillós amb conseqüències desconegudes.A més, i també segons fonts diplomàtiques, els països del G20 s'haurien compromès a dotar ambuna reserva cabdal per ajudar els països pobres a adaptar-se al canvi climàtic i evitar-ne les conseqüències, una xifra que es podrà revisar cada any. Aquesta és una reivindicació històrica dels països menys desenvolupats que ja va ser aprovada durant la. La qüestió serà ara saber de quina manera i quants diners posarà cada país en aquest fons.Aquest mateix diumenge, el primer ministre d'Itàlia i amfitrió de la cimera del G20 a Roma,, ha descrit la lluita contra el canvi climàtic com "el desafiament per excel·lència del nostre temps" i ha cridat a l'acció concertada pública i privada de cara a la Conferència de Glasgow.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor