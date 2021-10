Un home assassina la seva mare en un pis al centre de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest diumengeEls fets s'han produït pels voltants de les 09.00 hores del matí quan la policia ha estat requerida per adreçar-se a un habitatge de l'avinguda del Ripollès, a tocar de la C-17, on hi havia una dona ferida per arma blanca.Quan els agents han arribat al domicili, han trobat la. Els serveis sanitaris l'han atès al lloc, però no li han pogut salvar la vida i ha mort. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'han fet càrrec de lai buscar l'autor del crim.

