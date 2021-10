Broncano sorprèn cantant «Bola de Drac» en català: «M'ho mirava a TV3»

Impagable momentàs de @davidbroncano cantant "Llum, foc, destrucció" de 'Bola de Drac Z' en català. Diu que, quan era petit, la veia en català. Des de Jaén (Andalusia), a través del satèl·lit! Fragment de @LaResistencia de Movistar Plus. @RacoManga @MagoriArt pic.twitter.com/xJMmqkUXkk — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) October 31, 2021

. Per bona part dels joves catalans -i ja no tan joves-, això és un himne. Es tracta de la cançó de, un dels animes més populars arreu del món i que a Catalunya va triomfar a través dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).L'èxit de la traducció al català va arribar més lluny del que es pot imaginar. Una bona mostra és la de. El popular presentador deva revelar en l'últim programa que se sap la cançó en català., un dels membres del programa, va quedar sorprès pel català de Broncano. "Me la sé en català, la cantava al meu poble de Jaén i pensaven que estava endimoniat", assegura. L'humorista explica que el seu pare veia la televisió per satèl·lit i ellSegons explica, "pensava que era en japonès i dic, si entenc el japonès de puta mare". Una demostració que, amb l'esforç just, el català es pot entendre amb facilitat.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor