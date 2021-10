«Quan baixis dos tons de pell et deixarem entrar»: denuncien racisme en una discoteca de Badalona

L'actriuva denunciar dissabte a través d'Instagram un presumpte cas de racisme que hauria patit la seva neboda a la discoteca. En un post explicava que un dels porters del local va negar l'entrada a la seva familiar, originària de Madagascar i que anava acompanyada per dues amigues, amb aquesta frase: "Quan baixis dos tons de pell et deixarem entrar".En declaracions a Catalunya Ràdio aquest diumenge, el responsable de la discoteca,, ha posat en dubte la veracitat del relat i haels hagi denunciat a les xarxes socials abans de posar-se en contacte amb ells.Fonollà també ha posat a la seva disposició la gravació de les càmeres de seguretat per esclarir què va passar. De moment,En aquest sentit, en un comentari a la publicació de l'actriu, el cos ha animat la noia i la família a presentar denúncia.

