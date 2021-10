El pont estanca encara més les dades de la Covid a Catalunya

CONTAGIS 1.004.010 (+245) INGRESSATS 321 (+5) UCI 90 (+2) DEFUNCIONS 24.016 (=) Rt 1,03 (+0,01) REBROT EPG 50

(=) VACUNACIÓ DOSI 1 5.981.187 (+1.408) DOSI 2 5.143.826 (+1.010) Actualització: 31/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.981.187 (+1.408) 84,9% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.877.810 (+1.511) 83,3% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 33.488 (-8.855) Actualització: 31/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.391.257 (+204) REBUIG A LA VACUNA 102.898 (+99) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.861.727 Dosis Moderna/Lonza: 1.361.577 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.176 Dosis Janssen: 347.793 Actualització: 26/10/2021

El cap de setmana llarg pel festiu de Tots Sants ha portat les dades de la Covid a Catalunya a. Així, l'Rt puja una centèsima i se situa ara en 1,03, mentre que el risc de rebrot es manté a 50, en una jornada en la qual no s'ha registrat cap mort.El Departament de Salut ha declarata causa de la Covid-19 en les darreres hores (321) i dos crítics més a l'UCI (90). En paral·lel, s'han notificatconfirmats per PCR o antígens (245 sumant els serològics), que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.004.010.En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia continua en 24.016.han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies es redueix lleugerament de 50,49 a 50,42, mentre que a 7 dies ho fa de 25,29 a 24,66.​​

