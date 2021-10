Impressionant efecte òptic: és només una foto?

Les xarxes socials tornen a treure fum per un. I, en aquesta ocasió, la fotografia s'ho val. Es tracta d'una imatge que, per la seva composició, sembla un muntatge amb dues de diferents.La diversitat desón els protagonistes de l'escena. Així, en primer pla hi ha un arbre amb les fulles taronges. Unes fulles que també estan escampades pel terra, a sobre d'unAl fons, unamb predomini de colors marronosos contrasta amb el cementiri. La línia perfectament recta de la gespa fa que sembli un collage amb dues imatges, però si s'observa bé,i interpretar bé la seva composició.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor