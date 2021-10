Cau un cartell de trànsit de grans dimensions enmig de la C-17

Per aquesta incidència viària #bomberscat hi hem desplaçat dues dotacions. Ha cedit el cartell de senyalització que indica les destinacions de la sortida a la calçada. Cap persona ferida https://t.co/nH1RIZEqxk pic.twitter.com/qCYtFJJaQZ — Bombers (@bomberscat) October 30, 2021

Una senyalització de laha caigut aquest matí a. Sembla que la climatologia adversa que hi ha hagut ha provocat que s'hagi desprès el cartell de grans dimensions. Es tractava de la sortida 69, la d'accés aSortosament, tal com explica, no hi ha hagut cap persona ferida ni tampoc hi ha hagut danys materials. Tot i això, s'ha hagut de tallar el trànsit. Tal com informa el, s'ha hagut de desviar la circulació durant uns moments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor