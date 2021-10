Aragonès, a Junts: «Qui defensava l'Estatut ara ve a donar lliçons d'independentisme»

"Molts dels que defensaven l'són els que avui ens venen a donar", així de clar ha estat aquest dissabte el coordinador nacional d'ERC i president de la Generalitat,, responent a les crítiques rebudes des d'alguns sectors del seu soci al Govern,. L'extintava donar suport a l'Estatut del 2006 mentre que ERC va defensar el "no". El mateix Aragonès va ser un dels defensors del vot contrari al marc autonòmic des de la presidència de lesEn l'acte dels 90 anys de les joventuts d'ERC, el, Aragonès ha aplaudit el camí de les files joves de la formació després de l': "Vàreu ser capaços d'elaborar el que havia de ser la, la necessitat de passar per aquesta acumulació de forces que faci inevitable el reconeixement efectiu del".Des del, el president de la Generalitat ha reiterat el seu "" amb lade Catalunya i ha defensat que aconseguir-la "no és una finalitat en si mateixa, és la caixa d'eines" que ha de permetre generarPer altra banda, ha lamentat la situació dels, "cada vegada més", a més de comprometre's a garantir eli a fer un pas endavant en matèria d'habitatge. Al seu torn, la portaveu nacional de les joventuts republicanes,, ha cridat a "trencar la retòrica romàntica octubrista".

