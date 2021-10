Impactant campanya contra el masclisme a Escòcia: «No siguis aquest tio»

La policia escocesa ha aconseguit viralitzar un vídeo contra la. En la campanya That Guy ("Aquest tio"), en lloc d'apel·lar les víctimes com es fa en algunes ocasi, s'ha posat el focus en elsjoves. Se'ls convida a reflexionar sobre els seus comportaments cap a les dones a través de diverses preguntes que es fan ells mateixos."Has xiulat mai una noia quan caminava pel carrer?", "L'has estat mirant fixament a l'autobús o li has dit al teu amic 'Jo li fotia'?", "L'has convidat a sopar i has sentit que et devia alguna cosa a canvi?"... són algunes de lesque fan els protagonistes."Molts nois ens mirem al mirall i no hi veiem cap, quan en realitat ens està mirant als ulls", diu el vídeo, remarcant que "la violència masclista comença abans que t'ho pensis". "No siguis aquest tio", conclou.La campanya ha tingut unaclaparador a les xarxes socials, milers de visualitzacions a YouTube i milers de retuits a​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor