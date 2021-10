Plataforma per la Llengua veu «positiu» el pacte ERC-PSOE per l'audiovisual però vol «concreció»

ha dit veure "" el preacord al qual han arribati elsobre la llei de l'audiovisual que prepara l'executiu estatal. L'entesa entre eli els republicans ha fet que ERC no hagi presentat una esmena a la totalitat al projecte dede l'Estat i que s'hagin obert a negociar els comptes.En un comunicat, Plataforma per la Llengua ha valorat "" que hi hagi un compromís per establir quotes per ala la llei –abans no estava contemplat–, la qual cosa obligarà les plataformes audiovisuals a oferir un percentatge dels continguts en aquesta llengua. No obstant això, ha exigit "concreció" sobre els detalls de la normativa.L'entitat ha celebrat que, segons el que va avançar ERC, la nova llei recull en gran manera demandes de l'i de la mateixa Plataforma per la Llengua, però vol saber "quin percentatge s'estipularà per a la producció pròpia, el doblatge i laen català, ja que d'això en depèn en gran manera l'èxit o el fracàs de l'acord".A més, l'organització vol que les competències d'inspecció i sanció depenguin de lai que la llei especifiqui que els requisits lingüístics seran d'obligat compliment per a totes les, independentment d'on tinguin la seva seu, i no només per a la part europea del seu catàleg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor