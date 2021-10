El G20 acorda un impost mínim global del 15% a les multinacionals

Els líders delhan ratificat aquest dissabte en la cimera deel seu suport a l'impost mínim a lesdel 15 % després d'anys de converses, segons ha informat aquest dissabte laen un comunicat. "Tots els líders han donat suport a un. El president,, ha destacat la importància d'aquest acord històric durant la seva intervenció", segons la nota.Biden ha declarat a més que "la, gràcies a l'acord sobre aquest impost mínim global, ajudarà les persones en assegurar-se que les empreses contribuiran a pagar la part que els correspon". "Això és més que un simple, és laque està remodelant la nostrai brindanta la nostra gent", ha afegit.El pacte ja havia guanyat un enorme suport al juliol i a l'octubre quan elsdel G20 van pactar un acord marc, com va passar després en el marc de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (). Elsi cinc governs europeus van contribuir fa poc més d'una setmana a fonamentar aquesta ratificació en permetre als països europeus que mantinguin els seus impostos sobre serveis digitals a gegants comL'acord té dos objectius fonamentals: impedir que les grans multinacionals desviïn els seus beneficis a països considerats pràcticamenti abordar la naturalesa digital delen gravar les companyies als llocs on operen, en comptes d'en aquells països on declaren els seus beneficis.D'altra banda, el fòrum principal d'aquest dissabte, "", ha estat escenari d'un "" a la iniciativa de la Presidència italiana per establir un grup de treball global sobre salut i les finances, amb l'objectiu d'afavorir "una col·laboració més estreta entre aquests dos mons".

