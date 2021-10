Diverses ciutats catalanes, protagonistes d’un nou joc de taula

Prop d'unai Andorra la Vella compten, des d'aquest any, amb el seu propi joc de taula. Es tracta d'una iniciativa de dosd'Agramunt (Urgell) que té com a objectiu que la gent passi una bona estona i, a la vegada, conegui els carrers, edificis, associacions i les festes i tradicions característiques i que formen la identitat d'aquestes localitats."Més que jugar a un joc és el sentiment de recordar d'on vens o on estàs vivint i fer caliu", explica un dels seus impulsors,. Aquesta setmana s'ha presentat el darrer joc de la col·lecció, el “” i el”, inspirat i ambientat en les capitals de la Noguera i del Pla d'Urgell i que compta amb la col·laboració de bona part del seu teixit associatiu dels municipis.El projecte va néixer després que un dels seus impulsors, Oriol Farràs, elaborés unpersonalitzat com a regal d'amic invisible per a un company de la residència universitària. A partir d'aquí, i després de crear l'any passat els primers jocs a les ciutats de Berga i Olot, Farràs, juntament amb, van fundar “” per arribar al màxim de ciutats possibles.El punt fort d'aquest projecte, expliquen els seus impulsors, és lai el sentiment deque les persones que hi juguen tenen amb el municipi, ja que s'adreça a un públic molt específic. "Toca un punt que t'estimes i també té un toc nostàlgic", explica Farràs, que afegeix que aquesta "il·lusió" que transmet el joc s'aconsegueix recollint les "festes, tradicions i les maneres de fer" dels seus habitants, a banda d'incloure els carrers i edificis més representatius.Noguera explica que a cada localitat han buscat habitants perquè els ajudin a aconseguir que el joc sigui representatiu de la seva història i costums. De moment, els dos emprenedors han creat jocs ambientats en una vintena de municipis d'arreu de Catalunya, com arai també a Andorra la Vella.

