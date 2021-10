Un cotxe envesteix les parades de les fires de Girona

⚠️⚠️un conductor acabar d'envestir les paradetes de les fires de Girona pic.twitter.com/czdoOWjlgg — long👲 (@long_lixuee) October 30, 2021

Unhaal voltant de la una del migdia d'aquest dissabte. Ho ha publicat el creador de continguts Long Lixue amb un vídeo al seu compte de Twitter en què es veu la policia i un grup de gent per ajudar el conductor del vehicle.Elhai hadel mercat d'artesania. El vehicle, que circulava a baixa velocitat, ha pujat al tronc central i s'ha emportat per endavant una parada d'aliments i un altre estand de dolços i llaminadures. Segons les primeres informacions, el conductor hauriai ha estat un policia local que regulava el trànsit qui ha accedit a l'interior del vehicle per aturar-lo amb el fre de mà. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès el conductor i no consten més ferits per l'incident.Els carrers de Girona s'han tornat a omplir per les, després de dos anys sense fer-ho. Des de dijous passat la ciutat ha recuperat l'aspecte anterior a la pandèmia i la Devesa torna a tenir centenars de famílies passejant, amb nens que pugen a les atraccions.

