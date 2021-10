​Habiliten un bus llançadora per connectar les estacions de ferrocarrils de la Bonanova i Sarrià

Afectacions a la línia Barcelona-Vallès dels(FGC) aquest cap de setmana i fins dilluns. Els combois no circularan entre la, ja que s'hi estan fent obres de millora. Es tracta de la instal·lació de novesen placa formigonada entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià. Per tant, el trajecte entre la Bonanova i Sarrià es fan amb un servei especial d'unEntre Sarrià i Sant Gervasi, no hi ha bus llançadora irecomana utilitzar la línia 68 d'autobús i la línia 7 de Nitbus, que fan el mateix itinerari.D'altra banda, també s'ha modificat elsentre la Bonanova i plaça Catalunya. Per això recomanen consultar prèviament els horaris al web i a l'aplicació. Pel que fa als trens que circulen entre les estacions de Sarrià i Terrassa i Sabadell mantenen els seus horaris habituals.Les noves instal·lacions han de millorar la fiabilitat de les circulacions. La renovació d'aquest tram de via de 378 metres permetrà guanyaren l'execució de maniobres i millorar així la capacitat de resposta davant possibles incidències en el servei. Amb aquesta actuació, i la que va tenir lloc el passat cap de setmana, finalitzen les fases dels treballs amb afectacions al servei de la línia. N'hi haurà més, però es faran en horari nocturn.

