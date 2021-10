Detinguda una parella per cultivar marihuana en un pis ocupat de Santa Coloma de Gramenet

Elshan detingut unade joves, un noi de 21 anys i una noia de 18, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Tal com explica el cos policial, gràcies a la col·laboració ciutadana, els mossos de la comissaria devan tenir coneixement d'una possibler deen un pis del carrer Florència del municipi.Els investigadors van comprovar que l'habitatge,il·legalment, s'hi estava fent un consum elèctric desmesurat i fraudulent, compatible amb l'existència d'un cultiu de marihuana interior. La investigació va culminar el 28 d'octubre amb un dispositiu que va acabar amb la detenció de la parella.Al pis s'hi va localitzar unaque ocupava les dues habitacions del pis i amb la infraestructura per mantenir el seu cultiu. Els agents també van comissar nou quilos deLa parella punxava la. Els tècnics de la companyia subministradora d'van desconnectar els comptadors i van restablir la normalitat en el subministrament.Els detinguts van quedar en llibertat pendent de ser citats pel jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Santa Coloma de Gramenet.

