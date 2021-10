Segon apunyalament en menys d'una setmana a Osona des de la reobertura de les discoteques

Segonen menys d'una setmana a Osona a les zones d'oci. La matinada d'aquest divendres a dissabte, un home ha resultat ferit per arma blanca al pàrquing d'unaa la carretera de Gurb, a Vic.A hores d'ara es desconeix ladel ferit, però, tal com informa, va ser traslladat a l'. El cos policial va intentar trobar-ne l'autor sense èxit. Per tant, laestà oberta.La setmana passada ja n'hi va haver un altre durant la matinada de dissabte a diumenge, a la zona d'oci nocturn a Gurb , al carrer de la Ribera. També va ser a fora les discoteques de la zona. Els Mossos també ho segueixen investigant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor