Compte amb el «pharming», l'estafa que t'atrapa amb una web falsa

L’estafa del pharming és la redirecció cap a una pàgina fraudulenta que en simula una altra de real. Escriu sempre l’adreça web al navegador i no hi vagis a través d’enllaços #CiberSeguretat #CyberSecMonth pic.twitter.com/1pxhI5Lk1Y — Mossos (@mossos) October 29, 2021

ens facilita moltes gestions i ens permet estalviar temps, però també comporta que elstinguin més vies per arribar a les nostes dades. Els Mossos alerten ara del, l'L'objectiu dels estafadors ési, per fer-ho, canvien el seu nom de domini perquè no es desconfiï de l'enllaç rebut. Un cop l'usuari hi ha clicat, l'enllaç es transforma i apareix en pantalla la web falsa amb què et robaran les dades.Tot i que és complicat desconfiar sempre de tots els enllaços que rebem, elsa què ens volem dirigiri evitar els enllaços que puguin semblar sospitosos rebuts via mail o SMS.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor